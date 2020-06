El último viernes, Universitario de Deportes anunció el fin de la etapa de Gregorio Pérez al frente del equipo. Pese a ello, todo lo que diga el profesor -por la sabiduría que demostró con sus esquemas y en cada tema que se le consultó- aún tiene eco. Y en las últimas horas, el estratega uruguayo confirmó que conversó con Pablo Bengoechea sobre su alejamiento de Ate.

“El clásico fue el fin para los dos, porque yo ya no voy a continuar (aquella vez, Universitario de Deportes venció 2-0 a Alianza Lima). Recibí la llamada de él (Pablo Bengoechea) y su familia. La relación continúa intacta, hemos hablado mucho en este tiempo”, mencionó Gregorio Pérez en ESPN FC. Ojo, el DT también se refirió a todo lo que vivió en los últimos días.

“Es una etapa más de los 40 años que llevo dirigiendo. No es lo mismo, cuando tenía 45 años que quedar al margen ahora. Y más por la forma, ya que nosotros soñamos realmente con la idea de lograr algo importante. No me queda la duda de que este grupo, con otro comando técnico, puede lograr los objetivos y mejor”, añadió el exestratega de Universitario de Deportes.

¿Dónde entrenará el primer equipo?

Lo real en Universitario de Deportes por ahora es que Juan Pajuelo quedó al frente del plantel de manera interina -Ángel David Comizzo sería la primera opción-. Frente a ello, ¿cuál es el otro inconveniente? El control de las sedes aún lo tiene Solución y Desarrollo: con ello la opción de buscar otro lugar tomó más fuerza que nunca. Francisco Gonzales, gerente deportivo, confirmó en radio Ovación que en las próximas horas se resolvería el caso.

El directivo de Universitario de Deportes, a su vez, indicó que “Juan Pajuelo abarcará las semanas que se tome hasta asignar el nuevo comando técnico. Seguramente en los próximos días habrá novedades en ese sentido (sobre el técnico)”.

TE PUEDE INTERESAR