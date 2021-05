Universitario de Deportes sumó su primer punto en la presente edición del Copa Libertadores, tras empatar 1-1 frente a Defensa y Justicia. El autor del tanto fue Alberto Quintero, quien suma así su primer gol con la camiseta crema el certamen internacional, pero el tercero en lo que va del año.

Quintero llegó a Ate en el 2017, luego de militar unos meses en el San Jose Earthquakes. Aquella temporada, el panameño se mostró imparable, acumulando un total de trece tantos en los 29 partidos del torneo local. Ese mismo año, los merengues también jugaron la Libertadores, donde también sumó minutos en dos compromisos.

Sin embargo, con el pasar de los años, su función en el campo fue más de generador que goleador. Para la siguiente temporada, con los cambios de estrategias que planteó cada técnico que estuvo en el club, ‘Chiquitín’ asumió un rol menos protagónico, pero igual o más ofensivo al proponer las situaciones de gol.

Para el 2020 volvió a tener participación internacional, luego de la campaña que realizaron los merengues el año anterior. Con Gregorio Pérez asumió el titularato en tres de los cuatro partidos que tuvieron que disputar en la Copa Libertadores, aunque sin sumar gol hasta ese momento.

No fue hasta el último miércoles que, frente a Defensa y Justicia, anotó su primer tanto en la Libertadores. Mientras que en el torneo local Alberto Quintero marcó un doblete en el choque ante Cienciano, el mismo que aportó para la victoria de los cremas y que ayudó a que sigan escalando en la tabla de posiciones del Grupos A de la Fase 1.

‘Chiquitín’ es el segundo máximo artillero extranjero de los merengues con 27 dianas, solo superado por Esidio que registró 70 tantos. De todos modos, quiere más: “A mí me gustaría jugar por derecha, pero creo que la necesidad del equipo y la confianza del profe en esa posición. Me siento un poco más libre. Eso me da confianza”, sostuvo.

Los números de Alberto Quintero en la Liga 1 y la Copa Libertadores

AÑO PARTIDOS MINUTOS GOLES 2021 11 899 3 2020 33 2555 3 2019 25 2109 4 2018 23 1875 5 2017 31 2546 13





