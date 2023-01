Después de la victoria 2-0 ante César Vallejo, en la ‘Noche Poeta’ –en el estadio Mansiche de Trujillo–, un hincha de Universitario de Deportes escribió en Twitter: “La ‘U’ no tenía un plantel tan amplio en cuanto a nombres desde 2016 con Roberto Chale. Carlos Compagnucci no tiene excusa para no pelear la Liga 1″. Haciendo memoria, allí estaban Miguel Trauco, Edison Flores, Raúl Ruidíaz, Diego Guastavino, entre otros. Más allá de gustos, valgan verdades, ese fue un equipazo y uno de los más recordados porque fue campeón con superioridad en el Apertura y finalizó tercero del Descentralizado. El tuit de este hincha anónimo no hizo más que resumir el deseo de los millones de hinchas de la ‘U’, quienes vuelven a renovar sus ilusiones con el plantel que se viene armando para este 2023 de cara al torneo local y la Copa Sudamericana, y que hará su presentación oficial este sábado en la Noche Crema ante Aucas de Ecuador.

