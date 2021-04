Universitario tenía casi todo listo para volver a agendar su duelo contra UTC, pero parece que en Cajamarca no estarían del todo dispuestos a aceptar el fallo de la Comisión Disciplinaria de la FPF, la misma que declaró infundado el reclamo que presentaron para quedarse con los tres puntos del compromiso.

“Vamos a impugnar la resolución y presentar un recurso de apelación. Se impugna ante la Comisión de Apelaciones de la FPF, que es la segunda y última instancia a nivel de fútbol peruano. Tenemos que cumplir con el reglamento del torneo y, si nos programan un partido, tenemos que presentarnos”, sostuvo Albert Cabanillas, gerente del cuadro cajamarquino, en diálogo con Radio Ovación.

Por otro lado, en UTC consideran que no se han tomado las pruebas necesarias para que sea castigado el error de Universitario, por lo que pusieron en duda la objetividad de las autoridades encargadas de tomar una decisión que, hasta el momento, no comparten.

“UTC fue notificado ayer (jueves). Parece que la resolución estuvo lista desde el 12 de abril. Eso nos lleva a una falta de imparcialidad y transparencia de la Comisión Disciplinaria. No han tomado en cuenta el medio probatorio principal que es el informe médico de la Comisión Médica. Ni siquiera se les ocurrió pedirlo”, agregó el directivo.

Este fue el comunicado de la CD-FPF

“Este Colegiado advierte que no existe responsabilidad por parte del Club Universitario de Deportes, por tanto, no le corresponde el otorgamiento de los puntos solicitados, toda vez que, no se ha configurado infracción que amerite sanción alguna. Luego de apreciar la forma y circunstancias en que se han producido los hechos, se advierten evidentes elementos que hagan concluir que no es aplicable la norma que invoca el Club Universidad Técnica de Cajamarca para el otorgamiento de los puntos”, iniciaba el comunicado de la CD-FPF.

Con ello, tomaron una decisión con relación al tema: “Declarar INFUNDADO el recurso de reclamo presentado por el Club Universidad Técnica de Cajamarca contra el Club Universitario de Deportes, conforme a la parte considerativa de la presente resolución”.

