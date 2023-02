El último domingo no fue un buen día para Alex Valera. El ‘9′ de Universitario de Deportes tuvo varias ocasiones para anotar en Tarapato, pero las desperdició y fue así que los cremas no pudieron llevarse ni siquiera un empate ante Unión Comercio: el ‘Poderoso de Alto Mayo’ ganó por la mínima en casa. Sin embargo, el resultado ya es cosa del pasado y ahora el ‘Loco’ busca su revancha ante Alianza Lima en el Monumental.

“Me he fallado muchos goles, no se me abrió el arco y ahora solo queda pensar en el partido del domingo ante Alianza Lima. En el primer tiempo, me fallé como tres goles y tengo esas jugadas en la cabeza. Solo queda seguir enfocado”, sostuvo el jugador merengue tras el partido en Tarapoto.

Por eso, el clásico del fútbol peruano se le presente a Valera como una gran oportunidad para recuperar la confianza del hincha merengue y además, cobrarse una deuda pendiente con los blanquiazules, a los que nunca les marcó un tanto con la camiseta de la ‘U’.

Recordemos que antes sí pudo una vez sentenciar el arco de los victorianos, pero fue cuando jugaba en el Deportivo Llacuabamba, el 6 de noviembre de 2020 (2-2). Y desde que llegó a Ate, disputó dos clásicos y ambos los perdió: 2-1 en el Nacional y el 4-1 en el Monumental, por lo que necesita que se le vuelva abrir el arco y anotar como lo hizo en la goleada de Universitario ante Cantolao (4-0).

El clásico con fecha y hora confirmada

El compromiso entre merengues y blanquiazules quedó establecido para llevarse a cabo el próximo domingo 19 de febrero, a las 3 y 30 de la tarde, en el estadio Monumental de Ate. Ojo a un detalle, según lo expuesto por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) el duelo podría ser transmitido por GOLPERU.

Como reciente recuerdo del Universitario de Deportes vs. Alianza Lima en el estadio Monumental, tenemos la victoria por 4-1 de los blanquiazules en la pasada edición de la Liga 1. Por ello, la escuadra de Carlos Compagnucci buscará cobrarse revancha del ‘compadre’, aunque saben que ello no será una misión fácil.

