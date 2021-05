Llegó la polémica en el Universitario vs. Carlos A. Mannucci. José Carvallo y Relly Fernández fueron protagonistas de una acción que llenó de reclamos al juez de la contienda, quien decidió no pitar penal, a pesar de una evidente falta del guardameta nacional.

La acción se dio sobre los minutos finales de la contienda, luego de que el arquero recibiera un pase que no pudo controlar, lo que ocasionó que el atacante trujillano le robe el esférico y reciba una fuerte patada del ‘1′ crema, en su deseo por despejar el balón.

A pesar del impacto, el árbitro del Universitario vs. Carlos A. Mannucci no creyó conveniente pitar el punto de penal, generando el reclamo de la banca de suplentes, encabezada por el profesor Pablo Peirano, quien no pudo creer la acción no sancionada.

Universitario vs. Carlos A. Mannucci: la previa

Universitario y Carlos A. Mannucci se verán las caras en la última jornada del primer torneo en el año. Ambos llegan con distintos objetivos para este electrizante choque. Por el lado de los merengues, buscarán pelear hasta el final ganar el grupo A, mientras que los ‘carlistas’ intentarán cerrar la primera fase con un triunfo que los ayude a sumar en la tabla acumulada.

Tras el triunfo ante Independiente del Valle por Copa Libertadores, la ‘U’ llega con el ánimo a tope para este cotejo. Con un 14 puntos en la tabla se ubican en la cuarta posición del Grupo A. Por ello, para llegar a la final de la Fase 1, tendrá que ganar su encuentro y esperar que Cienciano, Ayacucho y San Martín no sumen tres puntos.

Ángel Comizzo pondrá en escena a sus mejores hombres disponibles. La principal novedad será el regreso de José Soto a una convocatoria por el torneo local. Fue en la fecha 2 ante Cantolao, donde el lateral izquierdo estuvo al menos en el banquillo de los de Ate.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.