Novedades en Universitario. Andy Polo fue incluido en la lista de viajeros para el duelo contra Ayacucho FC, válido por la novena jornada del Torneo Apertura de la Liga 1, lo que invita a pensar que podría marcar su reestreno con la camiseta merengue.

El delantero nacional fichó por el club crema hace algunas semanas, pero no había sido incluido en el primer equipo debido a unos problemas judiciales con la madre de sus hijos, quien lo denuncio por violencia familiar cuando ambos residían en Estados Unidos.

Universitario llega de ganarle a ADT, en el estadio Monumental, pero los dirigidos por Álvaro Gutiérrez son conscientes de que la nueva misión no será nada accesible, más aún tras el gran partido que Ayacucho FC le realizó a Sao Paulo por la primera fecha de la Copa Sudamericana.

Universitario vs Ayacucho FC: los convocados cremas

Diego Romero

Aamet Calderón

Holsen Cubas

Federico Alonso

Nelinho Quina

Piero Guzmán

Iván Santillán

Nelson Cabanillas

Ángel Cayetano

Alfonso Barco

Gerson Barreto

Jorge Murrugarra

Hernán Novick

Alberto Quintero

Andy Polo

Piero Quispe

Rodrigo Vilca

Guillermo Larios

Alex Valera

La oncena de Universitario casi lista

A dos días del Universitario vs. Ayacucho FC, el estratega merengue, Álvaro Gutiérrez, realizó fútbol en el último entrenamiento en la ciudad de Lima. Cabe resaltar que entre las principales ausencias se encuentran José Carvallo y Aldo Corzo, quienes no estuvieron aptos ante ADT. Alberto Quintero aún no se recupera al 100 %, por lo que no arrancaría.

Dicho esto, el equipo crema alinearía de la siguiente manera ante los ‘Zorros’: Diego Romero; Piero Guzmán, Federico Alonso, Nelinho Quina; Gerson Barreto, Ángel Cayetano, Jorge Murrugarra, Iván Santillán; Piero Quispe, Rodrigo Vilca y Alex Valera.





