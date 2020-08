Universitario de Deportes y Cantolao medirán fuerzas este viernes, por el regreso del torneo local. Mientras que los cremas ya tienen definidos a sus convocados y hasta un posible once, el cuadro chalaco aún no lo tiene claro, pues siguen a la espera de los resultados por las pruebas de descarte del coronavirus, tomadas el pasado miércoles.

“No tenemos ausencia por lesión, pero tampoco delineado el once titular porque nos hicieron las pruebas ayer y quedaron que hoy en la mañana iban a estar los resultados, pero aún no lo tenemos. No podemos citar a los jugadores hasta que no confirmen el arrojo del análisis”, sostuvo el técnico del Delfín, Hernán Lisi, en una entrevista para Ovación.

Pese a este percance, se sintió agradecido por la vuelta del fútbol y lo que esto conlleva. ”Estamos felices de que el fútbol vuelva, es una posibilidad para mucha gente de volver a trabajar, nos toca enfrentar a un rival con mucha jerarquía. Uno siempre está atento y agradecido por estar en este lugar”, indicó.

El estratega argentino manifestó que se se viene trabajando arduo para llegar a buen nivel, aunque ello se verá con el pasar de las jornadas. “Le ponemos énfasis al juego. Tendrán que pasar un par de fechas para que los equipos se vayan asentando”, argumentó.

El cuadro merengue no podrá contar con su delantero, Jonathan Dos Santos, debido a su operación a la rodilla izquierda. Al respecto, Lisi comentó que ”nos hubiera gustado que Dos Santos participe porque de la importancia que tiene y obviamente del que lo reemplace seguro lo hará bien”.

El duelo de Universitario y Cantolao se disputará este viernes 7 de agosto desde las 6:00 p.m. en el Estadio Nacional. Este mismo día, el elenco crema celebra 93 años de vida institucional, aunque no podrá hacerlo en su casa (el estadio Monumental de Ate) ni con sus hinchas, debido a la pandemia.

VIDEO RECOMENDADO

Libman: “El futbolista que no cumpla con el protocolo, debe estar fuera”. (Video: Depor)

TE PUEDE INTERESAR