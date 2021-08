No es un escenario sencillo para Juan Pajuelo en el Universitario vs. Cantolao. Y es que el ‘Delfín’ golpeó primero gracias al tanto de Bryan Reyna y, a su vez, comenzó a adelantar sus líneas. A los cremas, a su vez, le costaba encontrar claridad en los últimos metros. Y todo hace indicar que para la etapa complementaria el escenario será más complejo. ¿La razón? No estará su creativo: Hernán Novick.

Sobre el final del primer tiempo, el volante uruguayo se sintió. El ‘10’ intentó hacer un recorrido desde el mediocampo pero se tomó la zona posterior del muslo derecho. De inmediato desde el cuerpo médico solicitaron su cambio. En su reemplazo irá Alberto Quintero, para la etapa complementaria.

Universitario vs. Cantolao: la previa

Los cremas empataron en la última jornada frente a Sport Boys, en lo que fue el debut de Juan Pajuelo en el banquillo, pero saben que no pueden seguir cediendo puntos porque poco a poco se van alejando de los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Cabe destacar que la última ocasión en la que Universitario y Cantolao se vieron las caras, el partido brindó muchas emociones, dejando una victoria por la mínima diferencia para los del puerto del Callao, quienes trabajarán para repetir el marcador ante una escuadra crema que irá por los tres puntos del choque.

Universitario llega a este encuentro con diez unidades, producto de sus dos victorias, cuatro empates y dos derrotas en la Fase 2, mientras que Cantolao hace lo propio con 11 puntos, como resultado de tres triunfos, dos empates y tres partidos perdidos en lo que va del certamen.





