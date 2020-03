La decisión está tomada. Universitario de Deportes no podrá sentir apoyo de sus hinchas en el partido ante Sport Boys. Los ‘rosados’ solicitaron que el cotejo se juegue con ambas hinchadas, sin embargo, las autoridades competentes le negaron el permiso.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Universitario de Deportes hizo un pedido a toda su hinchada para que respeten la decisión tomada por las autoridades. “Juega para la 'U'. El partido de mañana se jugará solo con hinchada local. Respetemos las normas e indicaciones. No a la violencia”, escribió el club en una publicación.

Universitario de Deportes no repitió su once titular en los encuentros que disputó por el Torneo Apetura y, contra Sport Boys no será la excepción. Gregorio Pérez saldrá desde el inicio con Donald Millán, pero sin Alejandro Hohberg. Es preciso destacar que Diego Chávez fue incluido en la convocatoria merengue por primera vez.

El equipo de Gregorio Pérez perdió su último cotejo del Torneo Apertura ante Cesar Vallejo. Los dirigidos por ‘Chemo’ del Solar derrotaron a Universitario de Deportes por 2-0. Con ese resultado, los cremas se ubican actualmente en el segundo puesto de la tabla de posiciones, con la misma cantidad de puntos que Binacional y Ayacucho FC.

Gregorio Pérez no quiere arriesgarse a perder jugadores para el partido ante Alianza Lima el domingo 08 de marzo. Por tal motivo, el DT uruguayo no contará con Federico Alonso, ni Gerson Barreto para el duelo ante Sport Boys, con la finalidad de que lleguen aptos para el clásico.

