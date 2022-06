Universitario de Deportes y Sport Huancayo se enfrentarán este domingo, por la décimo octava jornada del Apertura. Esta es una oportunidad única para el ‘Rojo Matador’ para estar cada vez más cerca del título del torneo; no obstante, si de recuentos se trata, los ‘cremas’ han sumado más victorias en los últimos 10 partidos que han disputado.

El cuadro ‘merengue’ tiene la consigna de salir con los tres puntos de esta fecha. Después de tener una semana extra para preparar el partido así como la llegada de un nuevo técnico, los de Ate están decididos a dar pelea en las alturas, un escenario al que no se enfrentan desde el 2019 y donde ya han ganado en una oportunidad.

En ese sentido, si de últimas victorias se trata, esta se registró el setiembre del 2021, cuando el formato del campeonato se seguía jugando en cancha neutral y solo en Lima. Aquella oportunidad, la ‘U’ se impuso por 3-1 frente a los huancaínos. Sin embargo, el triunfo que tuvieron en Huancayo se dio en el 2019, ganando por 1-0.

Con relación a los empates, ambos elencos tienen registrados dos en este recuento, siendo el marcador en dichas ocasiones de 1-1. El último resultado que se tuvo así fue en mayo del 2019, con goles de Germán Denis (de penal) y Ricardo Salcedo. Mientras que en el segundo se dio en febrero del 2017.

Sport Huancayo no derrota a los ‘cremas’ desde julio del 2018. En dicho partido, el ‘Rojo Matador’ ganó por 2-1, con anotaciones de Carlos Gonzáles y Marcio Valverde. Después, en marzo y junio del 2017 tiene dos victorias más, la primera por la mínima diferencia y la segunda por 2-1.

Universitario no tendrá un duelo sencillo en Huancayo, pero espera que los días trabajados den frutos y se pueda conseguir un resultado favorable. No obstante, los dirigidos por Carlos Desio saben que de no ganar, se quedan sin chances de pelear por el título del Apertura. La cita es este domingo a las 3:30 p.m.

Sport Huancayo vs. Universitario: duelos anteriores

FECHA TORNEO PARTIDO 26/09/21 Liga 1 Sport Huancayo 1-3 Universitario 08/02/20 Liga 1 Universitario 2-1 Sport Huancayo 21/09/19 Liga 1 Sport Huancayo 0-1 Universitario 01/05/19 Liga 1 Universitario 1-1 Sport Huancayo 04/10/18 Descentralizado Universitario 1-0 Sport Huancayo 21/07/18 Descentralizado Sport Huancayo 2-1 Universitario 18/10/17 Descentralizado Universitario 2-0 Sport Huancayo 25/06/17 Descentralizado Sport Huancayo 1-0 Universitario 12/03/17 Descentralizado Sport Huancayo 2-1 Universitario 05/02/17 Descentralizado Universitario 1-1 Sport Huancayo





