Si bien los acuerdos entre Universitario de Deportes y Atlas ya están dados para la cesión de Edison Flores, aún no existe papel firmado que pueda ser usado para dar a conocer el fichaje del volante nacional, por lo que Manuel Barreto se encargó de poner paños fríos al asunto para no generar falsa expectativa en el hincha merengue.

“Estamos en medio de una negociación. Cuando los acuerdos se firmen, ahí se puede profundizar. No hay documentos firmados y sabemos que en el fútbol todo puede pasar”, sostuvo el director deportivo estudiantil en diálogo con los medios de prensa.

Manuel Barreto es consciente de que Edison Flores tiene en mente los amistosos de la Selección Peruana en Asia y Universitario de Deportes el partido de este jueves por Copa Sudamericana, por lo que prefiere no acelerar los procesos y tomar con cautela la transacción que devolvería al ‘Orejas’ al club de sus amores.

“Edison Flores está en la Selección Peruana, así que no vendría hasta el veintitantos. No hay nada confirmado porque no hay ninguna firma, hasta el momento”, agregó el directivo merengue, quien decidió priorizar el duelo contra Independiente Santa Fe.

La postura de Atlas sobre Flores

Si bien Edison Flores aún tiene contrato con el cuadro azteca hasta el 2025, ya se confirmó que volverá a Universitario de Deportes. El muchacho de Collique iniciará su préstamo en Ate a partir del Torneo Clausura (el acuerdo es hasta el Centenario de la institución merengue).

José Riestra, presidente de Atlas FC, le confirmó a RPP que el también mediocampista de la Selección Peruana será cedido a préstamo al conjunto merengue, luego de que todas las partes lleguen a un acuerdo total: “El tema está cerrado, solo falta la firma”.





