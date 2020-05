Universitario de Deportes sigue con los entrenamientos en casa a la espera de la aprobación del protocolo de entrenamientos para volver a los trabajos presenciales. Los jugadores del primer equipo se esfuerzan al máximo para el reinicio de la Liga 1 que se podría dar la primera semana de agosto.

Los cremas publicaron un video en sus redes sociales con el trabajo realizado por los jugadores, los mismos que cuentan con la supervisión de Gregorio Pérez y el preparador físico Daniel Curbelo.

Edgardo Adinolfi, asistente técnico de Gregorio Pérez, habló sobre la actual situación de Jonathan Dos Santos, Luis Urruti y Federico Alonso y la posibilidad de que puedan volver a Lima en las próximas semanas. Ellos podrían retornar de Uruguay en un vuelo humanitario.

¿Gregorio Pérez en duda?

Gregorio Pérez, técnico de Universitario de Deportes habló acerca de la posible reanudación del fútbol peruano. El uruguayo no está en Lima y aunque tiene intención de volver lo más antes posible para dirigir al equipo crema, también entiende que puede haber factores que no hagan posible su trabajo como entrenador.

“Corro mis riesgos y por mi edad, pero bueno, llegado el momento se verá. Si mañana se resuelve que por mi edad yo no tengo que estar, eso no quiere decir de que no funcione el fútbol ni el club Universitario de Deportes. Voy a hacer consciente con eso y voy a desear lo mejor. Pero tengo mis expectativas de regresar”, indicó en entrevista con Capital.

