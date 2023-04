Universitario de Deportes retomó sus entrenamientos tras ganar 2-1 a Sporting Cristal el pasado lunes en el estadio Monumental, en un ambiente de buen humor en Campo Mar. Uno tras otro desfilaron desde temprano en el complejo crema. A las 9:30 de la mañana, el grupo ya estaba en cancha, mientras se sumó a paso ligero Jorge Fossati. Después de los saludos respectivos, llegó el rezo y la charla del ‘Flaco’. El hielo se rompió con el callejón oscuro habitual. Piero Quispe y Luis Urruti, los sentidos, no se salvaron del popular ‘apanado’.

El duelo de este sábado ante Sport Boys será clave para los cremas (25 puntos), que de ganar se convertirán en los líderes del Apertura, desplazando a Alianza Lima (27 puntos) al segundo lugar, dado que los íntimos descansan esta fecha.

Este jueves, el ‘Flaco’ ensayará con su oncena a jugar el sábado frente a los rosados en el Monumental, donde serán locales. Eso sí, hay algunas dudas por despejar del técnico uruguayo, ya que espera la recuperación de ‘Tito’ Urruti, aunque está conforme con la producción de José Rivera. El ‘Tunche’ no desentonó y le sumó gol a su incansable despliegue por todo el frente del ataque. Por su parte, el chileno Rodrigo Ureña está sano pese a la sobrecarga muscular que lo hizo entrenar hoy diferenciado en Campo Mar. En la zona defensiva, los centrales Marcos Saravia y José Bolívar se disputan el puesto para suplir al argentino Matías Di Benedetti.

Valera está apto

Alex Valera sufrió como un hincha más en tribuna, el último lunes en el estadio Monumental. Sin embargo, este sábado podrá ser tomado en cuenta por el técnico Jorge Fossati, ya que cumplió su fecha de suspensión tras insultar al árbitro ante Deportivo Municipal. “Nosotros entendemos que no hay ninguna sanción con Alex Valera para este partido contra Sport Boys”, dijo el administrador Jean Ferrari en RPP.

Ante Sporting Cristal, el compañero de Emanuel Herrera en ataque fue José Rivera, quien suplió al lesionado Luis Urruti. “Lo importante del grupo es que están en buen nivel futbolístico no solo los atacantes, sino todo el grupo”, indicó el directivo crema.

Mensaje a los íntimos

Rodrigo Ureña y Horacio Calcaterra, jugadores cremas de alto valor futbolístico ante Sporting Cristal, respondieron a Hernán Barcos, íntimo que se quejó por la localía del equipo crema ante Sport Boys en el estadio Monumental. “No me interesa cómo van (Alianza), me tiene sin cuidado. Me preocupa ganar este fin de semana, hacer las cosas bien, porque este club es el más grande del país”, indicó en zona mixta tras el entrenamiento en Campo Mar.

A su turno, al argentino nacionalizado peruano agregó: “No me gusta que hablan de nuestro equipo porque nosotros no hablamos de ellos. Eso (la decisión de jugar contra Sport Boys en el Monumental) no depende de nosotros”, sostuvo el volante quién suplió al lesionado Piero Quispe. En lo futbolístico, el rosarino espera ampliar la racha de buenos resultados ante los ‘chalacos’ para no alejarse de los íntimos.

