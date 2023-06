Fossati instauró su ‘ADN’, pues la línea de tres atrás siempre fue parte de su esencia (durante toda su faceta como DT priorizó un armado 3-5-2). Y para ponerlo en práctica en un equipo que no armó, con jugadores que no pidió, al uruguayo le salió todo bien. El plantel asimiló rápidamente la idea del ‘Flaco’ y la ‘U’ levantó, entrando a la Sudamericana, repuntando en la Liga 1 y enfilando 12 partidos invictos.

En su primer partido, ante Cienciano por el pase a la Sudamericana, Fossati puso a Carvallo en portería, tres al fondo con Aldo Corzo, William Riveros, quien no había tenido un buen estreno, pero el DT le devolvió la confianza, y a Matías Di Benedetto, otro que no estaba teniendo un buen arranque de temporada. Como su ancla a Rodrigo Ureña, otro cuestionado con Compagnucci, junto a Martín Pérez-Guedes y la vuelta de Piero Quispe al ‘11′ titular.

Clásica formación de Jorge Fossati con la 'U'.

Mientras que como carrileros puso a Nelson Cabanillas y Andy Polo, y en el área a Emanuel Herrera y Luis Urruti. Eso sí, a lo largo de la campaña, algunos nombres entraron al ‘11′ como Alex Valera y Horacio Calcaterra, pero la idea se mantuvo. La ‘U’ presionaba a sus rivales, no los dejabas tener el balón cómodamente y por las bandas generaba mucho peligro.

El invicto de la ‘U’ durante esos 12 partidos se basó no solo en la idea de Fossati, también en el rendimiento de varios jugadores. Riveros, que no arrancó bien, se volvió un referente atrás junto a Di Benedetto. Otro punto alto fue Rodrigo Ureña, quien se adueñó de la mitad de la cancha, recuperando y distribuyendo balones. Sin embargo, como toda buena racha se termina.

Bajón en el rendimiento

El envión de la ‘U’, no solo en Sudamericana también en el torneo local, lo puso de nuevo en el panorama por el Apertura. Sin embargo, el equipo tuvo un bajón en el rendimiento y los rivales empezaron a leerle los partidos; esto sumado a algunos errores de Fossati (como la demora en los cambios y replanteos) hizo que las esperanzas de acabar la sequía de 10 años sin títulos se esfumaran.

Los mismos jugadores que habían sido determinantes para el repunte, empezaron a bajar su nivel, como Riveros, Di Benedetto y Ureña, incluso Nelson Cabanillas, quien en partidos claves pecó de revoluciones. Todo esto sumado a la falta de efectividad debajo del arco. Si Alex Valera no estaba fino, Emanuel Herrera no se mostraba como la solución. Lo mismo que José Rivera o Luis Urruti.

De los 12 partidos invictos en todas las competencias, la ‘U’ ahora arrastra cuatro derrotas de visita (dos en el Apertura y dos en la Sudamericana). Esto se refleja en su posición en el Apertura, pues cuando faltaban tres fechas para el final, los cremas estaban segundos a la caza de Alianza Lima; sin embargo, terminaron el campeonato, cediendo la segunda posición a Sporting Cristal.

Números de Fossati en la ‘U’ Partidos Jugados Victorias Empates Derrotas Liga 1 13 9 1 3 Copa Sudamericana 6 3 1 2 TOTAL 19 12 2 2

¿Llegan los refuerzos?

La presión de la ‘U’ es clara: ganar el Clausura para cortar la sequía de 10 años sin títulos. Y aunque el parón puede ser favorable para los cremas, para dejar de pensar en la racha negativa que ahora viven, el mercado de pases se abrirá en los próximos días y con ello la posibilidad de reforzar algunas líneas que el ‘Flaco’ pueda requerir.

De momento el único confirmado es Edison Flores, ‘Orejas’ fue oficializado como el primer refuerzo para el Clausura y será una variante importante en el ‘11′. El exjugador de Atlas puede contribuir en la mitad de la cancha y por las bandas, especialmente por el lado izquierdo. Y aunque a Fossati le gustaría traer más refuerzos, lo cierto es que la llegada del volante nacional sería la única incorporación.

Y es que resulta que la ‘U’ no tiene más cupos para poder fichar, ya sea jugador nacional o extranjero, según las bases del torneo. Ni prestando jugadores, la única opción sería despedir a otros, pero a la larga sería contraproducente para las arcas merengues.

Eso sí, sobre los jugadores que podrían ser cedidos, están el propio Roberto Siucho, quien aún no ha podido debutar, lo mismo que José Luján, otro que tampoco ha sumado minutos. Mientras que Jordan Guivin tendría todo para volver al Celaya mexicano, pues su préstamo acaba en junio y, al no haber tenido minutos con Jorge Fossati, no se le extendería la cesión.

Edison Flores a Universitario: fichaje crema confirmado hasta 2024. (Universitario)

