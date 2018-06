Universitario de Deportes: Alberto Quintero y su sensible mensaje tras quedar fuera del Mundial

Alberto Quintero se lesionó jugando un amistoso con Panamá y estará de baja entre dos y tres meses, algo que lo obliga a perderse la Copa del Mundo con su selección. El atacante de Universitario de Deportes pasa por el momento más complicado de su carrera, pero jura que se levantará.

Tras confirmarse su fractura en el pie derecho, el 'Chiquitin' aprovechó para agradecer el apoyo de la gente con un conmovedor mensaje en las redes sociales.

Universitario se pronunció por lesión de Alberto Quintero, quien se perderá Mundial de Rusia 2018

El mensaje de Quintero

Hoy, un día muy difícil para mi en lo personal y lo profesional. Las veces que me he caído me he vuelto a levantar y esta vez no sera la excepción, es muy difícil, muy duro no tengo palabras para describirlo,pero se que no sera imposible. Dios pone en nuestro camino pruebas para superarlas y no darnos por vencidos, para seguir creyendo y confiando en él. Mi sueño se me esfumo, Dios lo quiso así. Volveré más fuerte que nunca. El dolor y el sufrimiento son temporales, Rendirse no es una opción. Gracias Panamá por toda su solidaridad, llevo en mi corazón cada muestra de apoyo! Esto no termina aquí

Asimismo, su excompañero en Universitario de Deportes, Luis Tejada, también aprovechó las redes para dejarle un mensaje a su compatriota.

Universitario de Deportes: Alberto Quintero se fracturó el pie jugando un amistoso y se pierde el Mundial

"Mi hermanito, mi sangre mi compañero y amigo en Panamá y Perú. Hemos salido a batallar en muchas canchas y este partido que nos toca ahora, con esta baja sensible y este dolor que nos embarga, será la más dura. Pero con mucha Fé en Dios volverás más duro, más rápido y con más ganas porque eres luchador, eres chispa y te mereces todo lo bueno en este mundo. 😢😢😢😢 Te voy a extrañar mucho mi sangre", fue el mensaje del 'Pana' Tejada.