Universitario de Deportes: Alberto Quintero vuelve al equipo titular ¿A quién sacrificó Troglio?

A unos días del segundo partido de Universitario de Deportes en el Torneo de Verano , Pedro Troglio probó el posible once titular que inicie las acciones ante UTC en el estadio Monumental y habría una grata novedad: el debut de Alberto Quintero con los cremas. Pero ¿quién será el sacrificado por el entrenador crema?

Muchos pensaban que quien dejaría su puesto para el regreso de 'Chiquitín' sería Paulo de la Cruz, quien ha estado jugando en la posición del panameño. Sin embargo, este miércoles, el entrenador de Universitario de Deportes sorprendió al dejar en el banco a Enmanuel Páucar y cambiar de posición al juvenil volante.

Gareca sobre Pizarro: “Tiene todas las posibilidades de ir al Mundial”

Hace unos días, Pedro Troglio anunció que a Alberto Quintero "no lo veo como delantero y prefiero no inventar algo", por lo que estaba cantado que volvería a la posición de extremo por izquierda. Lo que sí dejó en duda era la continuidad de Paulo De la Cruz aunque señaló de que "no esta dicho que sea él quien deje el equipo titular".

Y este miércoles se fue develando el misterio con la práctica de fútbol en la que se vio que el sacrificado fue el volante de primera línea Enmanuel Paucar, mientras que De la Cruz seria el nuevo creador de Universitario de Deportes en el choque ante los cajamarquinos.

De no mediar inconvenientes, Universitario de Deportes alinearía con Raúl Fernández en el arco; Jesús Barco, Horacio Benincasa, Werner Schuler, Jersson Vásquez en defensa. Por delante de ellos irán Arquímedes Figuera y Ángel Romero y arriba Paulo de la Cruz como 10, Quintero y Siucho como extremos y Daniel Chávez de punta.

