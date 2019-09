¡No olvidan al 'Tanque'! Alejandro Hohberg bromeó con la edad de Germán Denis

Alejandro Hohberg bromeó con la edad de Germán Denis durante la conferencia de prensa que brindó, junto a Armando Alfageme, en Campo Mar. El delantero de Universitario de Deportes dijo además que en su ausencia sabe que tiene que asumir la labor en el ataque que realizaba el 'Tanque'

Al exjugador de Alianza Lima le preguntaron si saludó a Germán Denis por su cumpleaños y dijo entre risas: "Cumplió como 45 (años), creo". El hoy jugador de Reggina de Italia, el 10 de setiembre cumplió 38 años.

Alejandro Hohberg: "Estoy enfocado en hacer las cosas bien" (Video: Maria Fe Errea/Foto: Prensa 'U')

"Él (Germán Denis) está muy atento a lo que nos pasa y siempre está haciendo fuerza para que nos vaya bien", añadió. Al margen de la broma Alejandro Hohberg dijo que hoy es consciente que debe ocupar el lugar del 'Tanque' en el ataque crema.

"Como delantero, tengo la responsabilidad de tratar de ser importante en el equipo y asumir ese rol. Ahora se fue Germán Denis y somos otros los encargados de tener la responsabilidad, pero es un trabajo colectivo. El equipo está teniendo una solidez importante", declaró.

El clásico se jugará a fin de mes y no faltaron las preguntas sobre Alianza Lima. "Ya pasaron nueve meses. Mi actualidad está acá. Estoy enfocado en hacer las cosas bien. Sé que estuve en Alianza Lima, pero en Universitario de Deportes, desde el primer momento me han recibido bien y siempre he tratado de dar el máximo para ser importante para el equipo", dijo Alejandro Hohberg.

Perú encontró la ventaja sobre Brasil con gran tanto de Luis Abram. (Video: América TV)

