Universitario de Deportes: Alejandro Hohberg confesó que sí celebraría un gol ante Alianza Lima [VIDEO]

Alejandro Hohberg fue uno de los jugadores destacados de Alianza Lima en las dos pasadas temporadas. El volante, sin embargo, dejó La Victoria y firmó por Universitario de Deportes desde el inicio de esta campaña.

El atacante de Universitario de Deportes, en una entrevista en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes, demostró que las experiencias vividas en Matute forman parte del pasado, pues confesó que no tendría problemas en celebrar un tanto de la 'U' contra su ex equipo.

Universitario de Deportes llega con ventaja en las estadísticas ante la Universidad San Martín. (Video: José Luis Saldaña)

"Sí (celebraría), claro. Siempre hay que festejar los goles. Obviamente que hacer un gol en un clásico es muy lindo. Festejaría con mi equipo", reveló Alejandro Hohberg, quien marcó su primer tanto con Universitario de Deportes ante Piratas FC.

"No conozco a nadie que no grite un gol en un clásico. Nada más que eso. Por mi parte nunca habrá algo de polémica ni falta de respeto, pero obviamente me gustaría hacer un gol en ese partido porque sé el equipo que defiendo y sería importante ganar", añadió el ex Alianza Lima.

Alejandro Hohberg tendrá que esperar hasta la novena jornada (del 12 al 15 de abril) del Apertura de la Liga 1 para celebrar en el clásico. Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes en Matute.

Universitario de Deportes entrena en Campo Mar (Video: José Luis Saldaña)

Universitario de Deportes: trabajos de definición para enfrentar a la Universidad San Martín [VIDEO]



Liga 1: fecha, hora y canal de la fecha 3 del Torneo Apertura



Universitario de Deportes: cuatro cremas en la mira de Ricardo Gareca



Claudio Vivas se pronunció sobre el interés de Universitario de Deportes por Alexander Succar [VIDEO]



Jefferson Portales y Diego Penny se perderán el partido ante Universitario de Deportes