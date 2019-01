Alexi Gómez: así celebró su llegada a Gimnasia de Pedro Troglio [VIDEO]

Alexi Gómez cuenta las horas para incorporarse a Gimnasia y Esgrima La Plata de Pedro Troglio. El técnico oficializó su llegada en conferencia de prensa y el jugador celebró la noticia en su cuenta de Instagram.

El exjugador de Universitario de Deportes publicó una imagen en la que repite la palabra 'Ya' y en la publicación se ve también la imagen de un lobo, apodo con el que se le identifica al club de Argentina.

"Alexi Gómez es un genio y como todo genio tiene una cuota de locura", aseguró Pedro Troglio



"Alexi Gómez viene por menos dinero que lo que gana en Perú. Hizo once goles en ese campeonato que lo dirigí, tiene todas las cualidades pero es un loco. Hay que saber llevarlo", dijo Pedro Troglio en conferencia de prensa.

"Ya le dije que no me puede hacer quedar mal. Sabe que no me puede fallar, al menos desde lo humano. Tiene una deuda conmigo por todo lo que hice por él en Perú y lo sabe", añadió el exentrenador de Universitario de Deportes.

Alexi Gómez: mira la imagen que publicó el jugador

