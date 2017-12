Comienza una nueva aventura. Tras llegar a un acuerdo con el Atlas de México, Alexi Gómez dejó Universitario de Deportes y partió este viernes por la mañana al país azteca para pasar los exámenes médicos y estampar su firma.

El volante de 24 años jugó esta temporada 34 partidos (torneo local y Libertadores) y anotó 12 goles. De esta forma, se ganó su préstamo por seis meses con opción de compra tanto en junio como en diciembre del 2018.

"Mi principal objetivo es hacer las cosas bien en el Atlas para llegar a la Selección Peruana y jugar el próximo Mundial. He aprendido y he madurado. Es una gran oportunidad y espero aprovecharla", dijo para la prensa antes de partir.

Por otro lado, Alexi Gómez no se olvidó de Universitario: "Me voy agradecido con el hincha y con la institución. Siempre es importante jugar en un club grande como la 'U' y me voy agradecido".

Además, se refirió a su experiencia con Pedro Troglio como técnico: "Desde que llegó al Perú, el profe siempre tuvo confianza en mi persona, la mejor forma de retribuir esa confianza era con trabajo y creo que traté de demostrarlo en la cancha".

Esta será la tercera experiencia de Alexi Gómez en el extranjero tras su paso por el San Luis de Quillota de Chile y el IF Brommapojkarna de Suecia.

