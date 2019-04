Universitario de Deportes: el emotivo mensaje de Germán Denis tras ganar el clásico [VIDEO]

Germán Denis no anotó pero le puso toda la garra a la victoria de Universitario de Deportes sobre Alianza Lima en Matute. El delantero compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram tras la victoria.

"Y Dale 'U' toda la vida familia. Los clásicos se ganan con sacrificio, humildad y entrega", escribió Germán Denis en su cuenta de Instagram con una foto de la celebración crema en el camarín.

Tras el encuentro el goleador de Universitario de Deportes dijo que el equipo metió desde el primer minuto. "Vinimos a buscar los tres puntos. Es meritoria la victoria porque en todo momento la buscamos", dijo.



"Ganar en Matute para nosotros fue fundamental por todo lo que viene. Se ganó muchísima jerarquía con este triunfo y llegó en el momento en el que lo necesitábamos", añadió el crema.

Germán Denis dijo que Alianza Lima no puede poner el cansancio como excusa tras la derrota. "Cuadro hay clásicos no hay cansancio, no hay nada. Es inútil meter algún tipo de excusa. Alianza lima está preparado para jugar los dos torneos", señaló.

