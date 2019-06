¿Alianza o Universitario? Irven Ávila habló sobre el club en el que pretende seguir su carrera

Irven Ávila se desligó de Lobos BUAP de la Liga MX y quedó como jugador libre. Ello fue bien tomado en Universitario y Alianza Lima , clubes en los que el atacante interesa para reforzar el plantel en la segunda parte del año.

"Es cierto que me llamaron clubes peruanos que quieren contar conmigo, pero no me gustaría dar nombres. Ya me sentaré con mi agente para analizar estas alternativas para después escoger lo mejor para mí", señaló el delantero nacional a RPP.

A pesar del interés de Universitario y Alianza Lima, Irven Ávila no tendría planeado retornar al Fútbol Peruano, aunque no descarta ninguna posibilidad debido a que lo que busca es tener continuidad.

"Mi intención es quedarme en México. Siempre quise emigrar y, ahora que estoy afuera, voy a hacer lo posible para no irme. Vamos a esperar qué pasa en estos días. Esta semana debe definirse", agregó el jugador.



Irven Ávila tuvo un pasado en Universitario, lo que haría que su vuelta no sea complicada. Sin embargo, ello dependerá de las opciones en el extranjero que su agente maneje estos días. ¿Volverá a ponerse la crema?

