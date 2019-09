Mauricio Affonso desde Sudáfrica: "Me gustaría volver a Alianza Lima"

Cuando Pablo Bengoeceha lo convenció de llegar al fútbol peruano, lo primero que hizo Mauricio Affonso fue abrir su aplicación de YouTube para ver los últimos clásicos que protagonizó Alianza Lima ante Universitario. Fue así como el uruguayo quedó sorprendido del calor que emanaba el hincha desde las tribunas. Consecuentemente, él aceptó la propuesta y luego - con la camiseta puesta - se enamoró del club 'blanquiazul'.

Ahora, desde Sudráfica, nos responde el celular para visualizar lo que será el choque que protagonizará su amado Alianza Lima ante Universitario en el Monumental. Aquí su palabra.

A tres meses de tu llegada a Sudáfrica, ¿qué es lo que más extrañas de Alianza Lima?



Se extrañan muchas cosas. El día a día con el equipo, las concentraciones, el cariño de la gente y el jugar cada partido con esa camiseta.

¿Qué significa o cómo se siente un futbolista cuando le anota al máximo rival en un clásico, como tú lo hiciste ante Universitario?



Creo que anotar en un clásico es una de las sensaciones más lindas que puede tener el futbolista. Me tocó hacerlo con Alianza Lima en dos oportunidades y fueron momentos de exaltación, sobre todo el 2-1 que lo coronamos con triunfo.

¿Como es Bengoechea previo a un clásico?

​Bengoechea ante todas las cosas es una excelente persona. Eso es fundamental en un entrenador, para formar un grupo unido. Yo sentí eso cuando estuve a su lado. Previo al clásico, el 'Profe' le transmite mucha tranquilidad. Eso te hace llegar con mucha confianza a la hora del partido.

¿Como conviviste con la presión de ser el goleador de Alianza Lima, qué mensajes o afectos recibías por parte del hincha?



​La verdad fue una presión linda, lo tomé con mucha responsabilidad y sabiendo al club que llegaba. La gente me brindó mucho apoyo y cariño desde un comienzo y, por suerte, pude retribuirles todo eso. Sigo recibiendo mensajes de hinchas y, la verdad, me pone contento que me recuerden así.

¿Por qué aún no debutas con tu nuevo club?



No he podido debutar porque estoy lesionado. Lamentablemente llegue y me volví a resentir el tobillo. Es algo que vengo arrastrando desde que estaba en Alianza Lima. Ahora hago una buena rehabilitación para volver más fuerte.

¿Te gustaría regresar a Alianza Lima en algún momento?



Si me gustaría, porque pasé de los mejor momentos en lo que va de mi carrera en Alianza Lima.

¿Qué mensaje le quieres dejar a los hinchas a pocos días del clásico?



​Que sigan apoyando al equipo, porque viene haciendo un gran campeonato y, sin duda, que el apoyo de ellos es fundamental para lograr el objetivo. Ojalá el domingo el triunfo sea de Alianza Lima y podamos festejarlo todos.

Universitario de Deportes vs. Alianza Lima: las cábalas de Comizzo y Bengoechea antes del clásico. (América TV)

► La divertida anécdota de Julio César Uribe como DT de Alianza Lima con una canción de Gilberto Santa Rosa

► Clásico y moderno: ¿cómo hacerte ídolo en el siglo XXI?

► ¡A dejar la garganta! Hoy sale a la venta el segundo lote de entradas para el clásico

► Los jugadores que vistieron las camisetas de Universitario de Deportes y Alianza Lima y no recordabas