Ángel Comizzo sobre la convocatoria de Alejandro Hohberg: "Me pareció raro y muy sorprendente"

Alejandro Hohberg fue convocado a la Selección Peruana, de emergencia, tras la lesión de Yoshimar Yotun. El volante de Universitario de Deportes se mostró feliz por el llamado pero no su técnico. Ángel Comizzo hizo evidente su sorpresa y su molestia.

"Es muy llamativo que me llamen a un jugador a las 8 de la mañana, me pareció raro y muy sorprendente. Fue sorpresa pero bueno...", dijo algo fastidiado el DT en conferencia de prensa, tras el duelo ante Sport Boys.

Ángel Comizzo no sabe si el partido ante Sporting Cristal se suspenderá, el entrenador deja eso en manos de los dirigentes. "El equipo va a estar seguramente mermado, pero a los que les toque jugar, lo habrán de la mejor manera. El equipo está preparado para luchar contra todos", dijo.

El entrenador de Universitario de Deportes analizó el empate ante Sport Boys y dijo que el primer tiempo fue luchado pero que el segundo tiempo fue de los cremas. "El equipo intentó ganar por todos los medios y no lo logró. Es un punto que nos permite seguir arriba, cuando no se puede ganar no hay que perder", dijo.

Ángel Comizzo aclaró que Pablo Lavandeira todavía tiene que esperar para volver a las canchas. "Todavía no está, no está listo, le falta mucho en lo físico para reintegrase a un equipo que hoy tiene mucha dinámica", afirmó.

Foto y video: américa tv

► Así ven al peruano en Brasil: el consejo de Edmilson a Christian Cueva por el bien de su carrera



► Lucas Torreira: "Uruguay fue superior a la Selección Peruana en la Copa América"



► ¿Quién podría reemplazar a Yoshimar Yotun en el esquema de juego de Ricardo Gareca ante Uruguay?



► La promesa de Federico Rodríguez a los hinchas de Alianza Lima