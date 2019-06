"Estoy feliz de volver a la 'U' y se me nota", Ángel Comizzo y las mejores frases en su presentación oficial [FOTOS]

Ángel Comizzo fue presentado en conferencia de prensa y dejó varias frases que merecen ser destacadas. El DT de Universitario de Deportes habló de su salida abrupta del club en 2014 y respondió a sus detractores.

"Quiero agradecer por haber pensado en mí para esta vuelta, por darme otra vez esta oportunidad. Estoy muy feliz de haber vuelto. Ojalá Dios quiera que todo vaya como todos deseamos y que los hinchas de la 'U' puedan disfrutar de un gran equipo este año", dijo en su presentación.

"Estuve un año fuera del fútbol solucionando temas. Hubo posibilidades de trabajar pero nada me seducía y por eso opté por no trabajar. Me dediqué a ver mucho fútbol para volver. Me sedujo mucho volver a Universitario de Deportes", añadió.

Repasa las mejores frases de Ángel Comizzo en la galería que acompaña esta nota. El entrenador de Universitario de Deportes respondió de todo.

