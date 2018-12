Universitario de Deportes anunció la contratación de Gary Correa , el volante, quien militó el año pasado en la Universidad San Martín, firmó por toda la temporada 2019 y 2020.

Los cremas ya tenían todo arreglado con el jugador pero el anuncio oficial llegó recién cuando terminó su contrato con el equipo santo. Gary Correa anotó 7 goles en el descentralizado 2018.

Hace unos días Gary Correa se despidió oficialmente de la Universidad San Martín con este mensaje: "Me llevo los mejores recuerdos y una muy linda experiencia, un grupo siempre unido con ganas de ir siempre por más. No me cansaré de agradecer a todos los que fueron parte de este lindo Club. Gracias Santos, Gracias Universidad San Martín. Gracias a todos".

Gary Correa, quien se recupera de una operación a los meniscos, es hincha de Universitario de Deportes y sus palabras lo confirman: “Mi corazón solo se acelera por el amor que le tengo a la ‘U’”, dijo en una oportunidad.

