Patricio Torres no tenía oportunidades de jugar en Universitario de Deportes por lo que optó por ser prestado al Willy Serrato de la Segunda División. Lo que no se imaginó es acabaría jugando en otro puesto: de delantero.

El joven meta le contó a Depor que el plantel de Pacasmayo atraviesa por una dura situación. La falta de pagos ocasionó la partida de varios de sus jugadores y del técnico Rainer Torres. "Solo quedamos 13", indicó.

Por esa necesidad, el nuevo entrenador Ramón Castro decidió que Patricio Torres sea utilizado como 9. Su debut en el puesto fue frente a la César Vallejo hace dos semanas con victoria de los trujillanos por 2-0. Este domingo, el 'Pato' tuvo otra oportunidad. El equipo volvió a perder, pero él hizo un gol.

► Segunda División: Sigue la fecha 17 del torneo de ascenso

"Fue en un tiro de esquina. Controlé el balón contra el piso y le pegué con un fierro", describió el arquero. Willy Serrato perdió 6-2 con Deportivo Hualgayoc en el Estadio José Gálvez Egúsquiza de Cajamarca.

"Ya no sé qué estoy pagando para jugar de delantero en esa altura", indicó Patricio Torres, cuya única experiencia como delantero fue a los 10 años cuando jugaba en los calichines de Lima Cricket.

"Las cosas pasan por algo. Yo no sé qué clase de administración tiene este club. Ya nos deben tres meses. Muchos jugadores renunciaron y quedamos 13. Hoy me toco jugar de 9 por segunda vez. a 3500 metros de altura. Me tocó marcar primer gol en la profesional. Muy feliz de dejar todo", publicó el jugador en su cuenta de Instragram.

La situación vivida por el arquero este fin de semana contrasta con el momento de Universitario de Deportes. Los cremas sufrieron la falta de eficacia en el ataque en la goleada sufrida ante Sport Rosario por el Torneo Apertura. El delantero Daniel Chávez fue el protagonista al errar en 3 ocasiones.

La publicación de Patricio Torres en Instagram. La publicación de Patricio Torres en Instagram. Instagram

TE PUEDE INTERESAR

Andrés Mendoza: "Christian Cueva debe sentirse tranquilo, así como yo" [VIDEO]