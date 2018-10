La duda se instala. Universitario de Deportes tendrá la propiedad total del estadio Monumental. Sin embargo, la hipoteca a la que fue puesta el recinto deportivo - en favor de Gremco - creó bastante incertidumbre en el hincha del elenco crema.

Por ese motivo, Depor se comunicó con José Gamarra, presidente de la junta de acreedores (Gremco); José Madueño, vocero de Colectivo Lolo; y Adrián Gilabert, fundador de la recordada ONG 'Solo importas tú', para que definan si esta transacción será beneficiosa o no para los merengues.

El representante de la acreencia con mayor porcentaje en Universitario de Deportes , José Gamarra, afirmó que este procedimiento debió hacerse hace 11 años y que la hipoteca en favor de Gremco es solo una formalidad.

"Hace mucho tiempo que la 'U' debió figurar como propietario, pero por trabas administrativas, jamás se hizo. La empresa siempre tuvo la intención de hacer el traspaso, no es un hecho reciente. Sobre la hipoteca, la gente tiene que saber que no obtenemos ningún beneficio de esta. Solo se hace por formalidad", declaró.

Sobre los beneficios de tener el Monumental registrado como su propiedad, Gamarra aseguró que Universitario tendrá mayor libertad para generar ingresos. "Ahora negociarán directamente con quienes deseen, pero esto solo se podrá hacer en materia deportiva", agregó.

Adrián Gilabert, por su parte, tampoco se mostró convencido por el acto que dejará a Universitario como el único propietario del recinto de Ate.

"El estadio siempre fue de la 'U'; sin embargo, no se formalizó hasta ahora porque no se podía aceptar lo que hizo Gremco. El edificio de palcos no está independizado del estadio. Es decir, la 'U' heredará los problemas con los palquistas (agua, luz, etc.)", indicó.

"Si todo sigue igual, es solo una formalidad en donde, además, han hipotecado el estadio. Lo único que demuestra Gremco y su administración es que aplican el Laudo en lo que les conviene. Si van a respetar el Laudo Arbitral, en ese extremo, pues que respeten la totalidad del mismo y se retiren del Proceso Concursal, en donde tienen su mecanismo de pago" finalizó al respecto del tema.

José Madueño fue un poco más cauteloso y prefirió mantenerse al margen del hecho hasta que el tiempo vaya dibujando la estructura final del acontecimiento y se vaya esclareciendo si fue una buena nueva para la 'U' u otra nueva causa de problemas futuros.

"En un proceso concursal tan enrarecido como el de la 'U', es incierto el futuro que le puede esperar al club. Habría que analizar qué uso le va a dar Gremco a esa hipoteca que ha firmado (Carlos) Moreno. Queda claro que es un modo de protegerse ante un posible fallo en contra en el 24 juzgado contencioso administrativo, que debe definir si la supuesta deuda es exigible o no" dijo.

Además, indico que seria poco probable que tomen la hipoteca como parte de pago. "Gremco sí tiene un mecanismo de pago definido en el Laudo, además de que la deuda debe actualizarse con los ingresos que han percibido por publicidad y eventos".

Con el correr de los días, los pro y contras de la hipoteca del estadio Monumental podrían seguir apareciendo, pero ello quedará en manos de los administrativos. Mientras tanto, Universitario seguirá peleando por salir de la zona de descenso y devolverle la alegría al incondicional hincha crema.