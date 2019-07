Universitario de Deportes: boliviano Henry Vaca llegó a Lima y promete "hacer historia" en la 'U' [FOTOS/VIDEO]

El volante boliviano Henry Vaca arribó a Lima este lunes por la mañana (6:40 a.m.) para unirse a Universitario de Deportes , club donde espera "hacer historia".

El futbolista que proviene del The Strongest de su país pasará exámenes médicos, firmará su contrato y será presentado de manera oficial. Luego se unirá a los trabajos bajo la dirección del argentino Ángel Comizzo.

Universitario de Deportes: Llegada de Henry Vaca. (Video: Maria Fe Errea/Foto: Jesús Saucedo)

“Vengo a demostrar mi fútbol. Soy aguerrido, encarador, me gusta mucho el mano a mano. Sé que llego al más grande del Perú”, fueron las primeras palabras de Henry Vaca en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

“Estoy lejísimos del nivel de Messi, desde juvenil me dicen así, pero con mi juego intentaré hacer historia en el más grande del Perú, ese es mi objetivo”, agregó.

Henry Vaca, futbolista de 21 años y que jugó en la selección boliviana Sub 17 y Sub 20, llega a Universitario de Deportes en calidad de préstamo por un año desde el The Strongest.

Universitario de Deportes: Henry Vaca con la crema. (Video: Maria Fe Errea/Foto: Jesús Saucedo)

