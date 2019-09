Brayan Velarde: 10 cosas que no sabías del defensa de Universitario que fue figura en el clásico

Universitario venció 1-0 a Alianza Lima, el último domingo, en una nueva edición del clásico del Fútbol Peruano. La gran labor defensiva de la 'U' permitió que los cremas no encajen goles ante el 'compadre'. Uno de los baluartes de la línea de cuatro, utilizada por Ángel Comizzo, fue Brayan Velarde. El jugador de 20 años volvió a demostrar que dejó de ser una promesa para convertirse en una grata realidad.

Sin embargo, no es mucho lo que se conoce del jugador con mayor proyección del actual once merengue. A raíz de ello, decidimos mostrarte 10 datos que no conoces del 'Muro', quien cuenta con un gran logro deportivo en su carrera futbolística.

1. Nació en Villa El Salvador

Brayan Velarde nació el 18 de febrero de 1999. Vivió siempre en Villa El Salvador, donde vive actualmente junto a sus padres (Carlos y Giovana) y su pequeño hermano Oseías. Como uno se puede imaginar, toda la familia es hincha de Universitario.

2. Llegó a Universitario a través de una prueba masiva

El jugador decidió probar suerte en el equipo más ganador del Fútbol Peruano cuando solo tenía 11 años. Luego de pasar una prueba masiva, llenó los ojos del jefe de la Unidad Técnica de Menores del elenco crema, quien decidió invitarlo a entrenar con los merengues.

3. Su única cábala es encomendarse a Dios

Brayan Velarde es una persona muy religiosa. Por ello, es que se le suele ver, antes y después de los partidos, arrodillado en el gramado de juego, muestra de su agradecimiento a Dios por las oportunidades que le da.

4. Su padre, su entrenador más exigente

Carlos Velarde es uno de los mayores críticos de su hijo, Brayan. Incluso, lo esperaba después de los entrenamientos que tiene con Universitario para seguir reforzando lo aprendido en el día. Solían entrenar en una cancha cercana con unos conos que posee desde hace un par de años.

5. Sus principales hinchas

Si bien recibe el apoyo de toda su familia, es imposible que la relación con su padre no se resalte. Aún recuerda haberlo visto trepando paredes de los complejos deportivos para ver sus entrenamientos cuando estos eran a puertas cerradas.

6. Fue campeón en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2014 de China

Se llevó la medalla de oro en el campeonato realizado en Nankín, China, con la Selección Peruana Sub 15. Compartió equipo con jugadores como Fernando Pacheco, Renato Rojas, Marco Saravia, Gerald Távara, entre otros.

Velarde fue campeón olímpico con la Sub 15. (Foto: GEC) Velarde fue campeón olímpico con la Sub 15. (Foto: GEC)

7. Su anécdota como sparring de la Selección Peruana

Integró el equipo Sub 20 que acompañó al combinado nacional en su preparación antes de participar en Rusia 2018. En un entrenamiento, le metió un manazo casual a Christian Ramos con quien ahora comparte entrenamientos. En principio generó preocupación, pero luego acabó en un abrazo y risas por parte de ambos.

8. Fue campeón de la Copa Federación 2017

Brayan Velarde culminó su etapa en las competencias formativas con un título, el mismo que ganó luego que Universitario venciera a Alianza Lima en la Copa de Oro. Paulo De la Cruz y José Zevallos también fueron parte del plantel

Velarde fue campeón con Universitario en la Copa Federación 2017. (Internet) Velarde fue campeón con Universitario en la Copa Federación 2017. (Prensa 'U')

9. Admira a Alberto Rodríguez y a Sergio Ramos

El defensa siente que es un honor el poder compartir entrenamientos con su ídolo nacional. Además, sigue al defensa español de Real Madrid, jugador al que observa a detalle para incorporar algunos de sus movimientos a su juego personal.

10. Sueña con llegar al Manchester City

Si bien es consciente de que aún le falta consolidarse en Universitario, nada le quita el deseo de llegar a la Premier League, en un futuro no muy lejano, para defender los colores del clásico rival del Manchester United.

