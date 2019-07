Universitario de Deportes cambia de administración ¿Cuál es la situación de Ángel Comizzo?

Universitario de Deportes tiene nueva administración. La SUNAT, a través de la Junta de Acreedores, determinó que Carlos Moreno no siga más en el cargo y en su reemplazo nombró a la empresa Solución y Desarrollo, liderada por Humberto y Raul Leguía, como nueva Administración Temporal de club.



La SUNAT recomendó la permanencia de Ángel Comizzo como entrenador de Universitario de Deportes (contratado por la administración de Moreno), pero el DT podría dar un paso al costado si la nueva directiva pide el ingreso de José Luis Carranza y le da un cargo en el club.

Raúl Leguía, quien ya tuvo las riendas del club en 2015, tendrá que pronunciarse para conocer si ratifica en el cargo a Ángel Comizzo, por pedido de SUNAT y si desea contar, en su gestión, con el apoyo de José Luis Carranza. El DT tendría que decidir si permanece en el cargo.

Como se recuerda José Luis Carranza y Ángel Comizzo tuvieron varios enfrentamientos hace unos años y recientemente el 'Puma' mostró su desacuerdo ante el retorno del DT a Universitario de Deportes.



"Ese señor se fue mal de la 'U', no ha respetado al club, no ha respetado a la hinchada y para mí no existe. Se fue como los cobardes, huyendo como las ratas y dejando las cosas en el aire", señaló el exjugador de Universitario de Deportes.

En 2014 cuando Ángel Comizzo se fue de Universitario de Deportes, el 'Puma' también tuvo fuertes palabras para el DT argentino. "Comizzo, es un pezuñento y cobarde. Somos tontos, cuando vienen argentinos parrilleros aquí les dan bola", dijo en una entrevista con radio Ovación.

Ángel Comizzo, en su retorno al club en el mes de junio, pidió disculpas públicas por abrupta salida de Universitario de Deportes: "Al hincha de la 'U', si en algún momento le hice sentir dolido o le causé algún malestar, le pido disculpas".

