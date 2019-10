El camino de Universitario de Deportes rumbo al título del Torneo Clausura

Universitario de Deportes empató sin goles ante Sporting Cristal en el último partido de la Liga 1; sin embargo, el resultado del enfrentamiento permitió que los dirigidos por Ángel Comizzo se mantengan en la punta de la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

Los 'cremas' saben que aún quedan seis fechas por delante para poder celebrar el título del Clausura, y la brecha que los separa del segundo lugar es de solo un punto; por tal motivo no bajan la guardia y se preparan para los próximos encuentros.

Mira a continuación los partidos pendientes del elenco dirigido por Ángel Comizzo:

Fecha 12

César Vallejo vs. Universitario de Deportes

Estadio Mansiche de Trujillo

​20 de octubre



Fecha 13

Universitario de Deportes vs. Academia Cantolao

Estadio Monumental de Ate

26 de octubre



Fecha 14

Deportivo Municipal vs. Universitario de Deportes

​Estadio Municipal Segundo Aranda Torres de Huacho.

3 de noviembre



Fecha 15

Universitario vs. Ayacucho FC

Estadio Monumental de Ate

10 de noviembre



Fecha 16

UTC vs. Universitario de Deportes

Estadio Héroes de San Ramón

17 de noviembre (fecha por confirmar)



Fecha 17

Universitario de Deportes vs. Real Garcilaso

Estadio Monumental de Ate

24 de noviembre (fecha por confirmar)



Los 'merengues' tienen seis partidos programados, tres de ellos en condición de local y tres de ellos como visitantes. Los que se jugarán en casa deben ser aprovechados al máximo con el apoyo y aliento de toda su hinchada para seguir soñando con las estrella 27.

Mira aquí el resumen de la Fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. (Video: América TV)

