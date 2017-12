Universitario de Deportes: los campeones del 2013 que se quedarían en el equipo

Alexi Gómez partió al fútbol de México y con esto cada vez quedan menos campeones nacionales del 2013 en Universitario de Deportes . De aquel título conseguido bajo la dirección de Ángel Comizzo, solo 7 nombres podrían continuar en el equipo crema para el 2018.

Y decimos podrían porque hasta 4 de ellos no saben si se quedan o no. Es el caso, por ejemplo, del portero merengue, Carlos Cáceda, quien aún no renueva y está a la espera de que se concrete una oferta en el fútbol mexicano.

Por el mismo camino van Joaquín Aguirre, John Galliquio y Diego Guastavino, este último jugador clave en aquel campeonato. Los 3 no están del todo en los planes cremas para el 2018 y partirían en busca de un equipo en el que obtengan mayor continuidad.

De esta manera, solo 3 jugadores campeones 2013 están casi fijos en la versión de Universitario de Deportes 2018. Ellos son: Werner Schuler, Roberto Siucho y Ángel Romero.

A decir verdad, campeones o no, al equipo crema no le sobrará nada en el 2018. Con el castigo de un año sin poder fichar, los jugadores que se queden deben dejar la piel en la cancha para dejar en alto el nombre de la institución en la Copa Libertadores y Descentralizado.

