Universitario de Deportes: los candidatos para vestir el buzo crema [FOTOS]

Luego de caer 4-0 ante César Vallejo, Nicolás Córdova ya se sentía con un pie afuera. De hecho, en la misma conferencia de prensa el DT dejó entrever que su tiempo en Universitario de Deportes podía acabar en cualquier momento.

“Los técnicos siempre estamos con las maletas hechas para irnos. Si me tengo que ir, me iré con la frente en alto”, había dicho. Y así, solo 22 días después, se fue. Ahora, con el banquillo ocupado por Juan Pajuelo, ya existen varios candidatos para asumir el cargo.

Pedro Troglio: "Me encantaría volver a la 'U', tengo una cuenta pendiente"



Entre ellos, dos de los que más posibilidades tienen son viejos conocidos de la casa. El primero, Pedro Troglio. Con experiencia en Universitario de Deportes (entre 2017 y 2018), el técnico argentino tiene el plus de conocer el medio, a varios integrantes del plantel y a la exigente hinchada.

Ángel Comizzo también entra con fuerza en los planes de Universitario de Deportes. Al igual que Troglio, pasó por tienda crema e incluso salió campeón nacional, en la temporada 2013.

Dos más es lista son Jorge Pautasso, ex DT de Melgar y Carlos Ramacciotti, entrenador de Sport Huancayo. Ojo, la decisión no pasará de esta semana. En Ate saben que no tienen tiempo que perder.

