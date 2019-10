Moreno y la respuesta a Ferrari: "Demostró que no está capacitado para gestionar un club grande como Universitario"

No se guarda nada. Carlos Moreno, exadministrador de Universitario , salió al frente y le volvió a responder a Jean Ferrari, luego que el gerente deportivo merengue denunciara mal manejo de sus antecesores con respecto al caso de Tiago Cantoro.

"Lo que dice la comunicación de la FPF es que el jugador (Tiago Cantoro) es extranjero y puede ser contratado por Universitario, lo cual nos otorga la razón para no haberlo contratarlo porque sino ocupaba plaza de extranjero y nos hubiéramos excedido el cupo de extranjeros que podía contratar el club", expresó Moreno.

Además, dejó en claro que un jugador de Universitario no necesita tener contrato para jugar el Torneo de Reservas, dejando entrever que Ferrari perjudicó al equipo en la pérdida del primer lugar del certamen que otorga puntos al primer equipo.

"Lamentablemente, Ferrari no ha sabido separar sus enconos personales con la gestión que debe realizar en beneficio del club y no ha tenido el menor reparo en poner en medio a un chico que no tiene la culpa de eso, quedando demostrado que no está capacitado para gestionar un club grande como Universitario", agregó.

Carlos Moreno no quiso terminar sin dispararle un dardo a Jean Ferrari, trayendo al recuerdo el descenso que tuvo César Vallejo cuando este último era gerente deportivo del club, a pesar de contar con un presupuesto importante.

Selección Peruana: André Carrillo disputará el título de la Champions League de Asia. (América TV)

► La otra cara de la moneda: jugaron en la Selección Peruana y ahora luchan por no descender a Segunda División

► "Sporting Zapato": el video que se viralizó al confundir el nombre del equipo celeste

► Alianza Lima vs. Universitario: cadena internacional adquirió los derechos para transmitir la final del Fútbol Femenino

► Que no falte un Adrián: ¿por qué no pensar en Ugarriza, si no llega Balboa contra Melgar?