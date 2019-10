'Chemo' Del Solar: "Le pido disculpas al árbitro, me equivoqué con el penal"

Chemo Del Solar pidió disculpas al árbitro del Universitario de Deportes vs. César Vallejo , Giovanni Quevedo. El entrenador dijo que se equivocó y que la polémica jugada de Alejandro Hohberg, por la que reclamó en conferencia de prensa, no fue penal.

“Cuando termina le partido me voy al vestuario y a los dos minutos salgo y voy a la conferencia. Posteriormente en el hotel vi la jugada, la revisé bien y de verdad tengo que reconocer que me he equivocado y el reglamento es bastante claro”, dijo en Fox Sports Radio Perú.

"La sensación que me dio es que Hohberg se tira en carretilla y se lleva la pelota con la mano. Revisando veo que se resbala, apoya el brazo en el suelo y luego la pelota le pega en la mano. Cuando me equivoco lo reconozco. Aprovecho la oportunidad para pedir disculpas al árbitro Giovanni Quevedo porque, sinceramente, me he dado cuenta que la jugada no ha sido penal", añadió.

'Chemo' Del Solar dijo que reclamó en la conferencia de prensa, tras el partido, bastante caliente y con la sensación del partido. Luego al ver la jugada en TV se dio cuenta que se había equivocado. A la prensa le dijo: "Todo el Perú vio que fue penal".

“Dicho esto, no quita que me haya quejado de cierto errores que nos han perjudicado a lo largo del año. Esperemos que en estas últimas cinco fechas la cosa vaya bien, pero reitero mis disculpas. Me sacó una amarilla y me dijo que fue solo por invadir porque fui muy respetuoso, sino me sacaba la roja”, comentó el entrenador.

Aquí la polémica jugada de Universitario de Deportes (Video: Gol Perú)

El DT de César Vallejo contó que Alejandro Hohberg le dijo que se había caído: "Yo entendí que me decía que le habían hecho falta. Efectivamente, en la cancha no me doy cuenta de eso pero en la TV sí me da la sensación que se resbala".

"Sigo creyendo en la buena voluntad de los árbitros, no debe ser fácil tomar decisiones en milésimas de segundo. Al final todos se juegan algo. Esperemos que en estas fechas la cosa no sea tan polémica", finalizó 'Chemo' Del Solar.

