'Chemo' Del Solar tras el empate ante Universitario: "Todo el Perú vio la mano menos el árbitro"

Universitario de Deportes y César Vallejo empataron, sin goles, en Trujillo y el resultado no dejó conforme a José 'Chemo' Del Solar. El DT del 'poeta' reclamó al árbitro por la polémica jugada de Alejandro Hohberg que, a su entender, fue penal y no se cobró.

"No es la primera vez que un arbitraje condiciona un resultado en contra nuestra. Hoy nuevamente nos han perjudicado porque hubo un penal que se ha visto en Trujillo, Chiclayo, Cusco, en todo el Perú y el árbitro no lo cobró. Estoy muy molesto por esa situación porque te condiciona un resultado", dijo 'Chemo' Del Solar en conferencia de prensa.

"Fue un partido disputado, parejo, pero sí hay algo clarísimo: hay una jugada determinante que es en contra de Cesar Vallejo. No tenemos la historia de Sporting Cristal, Alianza Lima o la 'U', por eso a nosotros no nos hacen caso", añadió el entrenador.

'Chemo' Del Solar recordó que durante la semana dijo que se unía a las palabras de Pablo Bengoechea. El DT de Alianza Lima dijo que el campeonato lo gane el equipo que menos se haya visto favorecido por los arbitrajes.

"Fue un duelo parejo pero condicionado por ese penal. Si tú te vas al descanso con 1-0 el partido hubiese sido otros. La 'U' hubiera salido a buscar y se abrían los espacios. Yo no quiero que me beneficien, no pido que me regalen cosas, pido que sean justos con los fallos", comentó.

El DT de César Vallejo dijo que tiene que velar por los intereses de su club y por eso se quejó ante la prensa. "Nosotros nos estamos jugando algo importante que es llegar a la Sudamericana. Espero que el club no se vea perjudicado con algunos horrores arbitrales que vemos fecha a fecha", finalizó.

Jefferson Farfán revela cuándo volverá a las canchas. (América TV)

► 'Chemo' del Solar se metió a la cancha a reclamar y lo amonestaron [VIDEO]



► Pidieron penal: la polémica jugada de Hohberg en el área de Universitario [VIDEO]



► Alejandro Hohberg estuvo cerca de marcar el primer gol tras ejecutar un tiro libre [VIDEO]



► Pedro Requena casi marca el 1-0 a favor de César Vallejo, pero el palo se lo negó [VIDEO]



► ¿Qué pasó, Anthony? Osorio falló gol de manera increíble tras quedar mano a mano con el arquero [VIDEO]