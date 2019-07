Ramos y su mea culpa: "Uno no debe hablar de los demás equipos porque no sabe si más adelante puede llegar a ese club"

Christian Ramos fue presentado como flamante refuerzo de Universitario. El zaguero aprovechó la conferencia para pedir disculpas a los hinchas cremas por el polémico mensaje que dio años atrás, cuando defendía la camiseta de Juan Aurich.

"A los hinchas les pido que me disculpen. Un jugador a veces comete errores y, por eso, ahora trato de aconsejar a los más chicos de que no deben hablar nada de los demás equipos porque uno no sabe si más adelante uno puede llegar al equipo que ofendió o le hizo una broma", señaló el experimentado defensa nacional.



Christian Ramos reconoció que la Selección Peruana no es una de sus prioridades y que, de momento, solo piensa en ganarse un puesto en Universitario, donde podría compartir la zaga con Alberto Rodríguez.

Universitario de Deportes: Christian Ramos y las disculpas al club. (Video: Prensa 'U')

"Quiero jugar en la 'U', solo en la 'U'. Por ahora, no pienso en la Selección porque quiero ganarme un puesto. Además, si juego bien, hay más posibilidades de regresar", agregó el flamante fichaje de los cremas.

Christian Ramos también reconoció que resignó un poco en el aspecto económico, pero que ello quedó de lado al enterarse que el interés por contar con él llegaba de un club grande como Universitario.

Universitario de Deportes: el primer entrenamiento de Henry Vaca. (Prensa 'U')

