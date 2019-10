Universitario de Deportes y la medida que tomaron los jugadores con el arbitraje

Christian Ramos contó que en Universitario de Deportes , los jugadores tomaron una medida relacionada a la polémica que existe con el arbitraje. En el plantel solo están concentrados en jugar y cumplir el objetivo de salir campeones en el Torneo Clausura.

"Decidimos no hablar de los árbitros y solamente jugar. Cuando lo hacen bien lo decimos y si creemos que cometieron algún error nos quedamos en silencio", dijo en el programa 'Las Voces del Fútbol'.

Christian Ramos afirmó, además, que el equipo no es dependiente de lo que Alejandro Hohberg pueda hacer en la cancha. La 'U' no convierte goles hace tres fechas y ya hay preocupación en los hinchas.

"Alejandro Hohberg pasa por un buen momento pero no somos dependientes de él. No estamos preocupados por no anotar en los últimos 3 partidos. Nos preocuparía si nos llegan y nos hacen goles", afirmó.

La última vez que Universitario de Deportes anotó fue en la victoria por 1-0 ante Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Clausura. Ante Sport Boys, Sporting Cristal y César Vallejo con quienes empató sin goles.

"El empate ante Cesar Vallejo fue justo. En el primer tiempo nos dominaron y en el segundo tiempo se equiparó más el juego. Ahora todo depende de nosotros para seguir en la punta", señaló Christian Ramos, quien se perderá el duelo ante Cantolao por acumular su tercera amarilla.

Christian Ramos dijo que la única presión que tiene Universitario de Deportes es la de campeonar: "Estamos en un equipo grande, somos punteros y sólo dependemos de nosotros".