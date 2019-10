Universitario de Deportes y las cinco finales que le quedan para poder ganar el Torneo Clausura

A puertas de finalizar la jornada 12, la tabla de posiciones del Torneo Clausura está más apretada que nunca. Universitario de Deportes , con 25 unidades, lidera la punta; mientras que Sporting Cristal y Alianza Lima , con solo un punto menos, ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Los 'merengues' saben es vital volver a sumar de a tres para poder llevarse la estrella número 27 a fin de año y para eso es necesario que el ataque se consolide.

Aún quedan 15 puntos en disputa, repartidos a lo largo de 5 partidos. A continuación de dejamos el fixture de Universitario de Deportes:

Universitario vs. Academia Cantolao - sábado 26 de octubre

Municipal vs. Universitario - domingo 3 de noviembre

Universitario vs. Ayacucho - sábado 9 de nociembre

UTC vs. Universitario - domingo 17 de noviembre

Universitario vs. Real Garcilaso - 24 de noviembre

Es preciso señalar que el elenco que dirige Ángel Comizzo es el equipo menos goleado del Clausura, pues tan solo ha recibido tres tantos hasta el momento.

Jefferson Farfán revela cuándo volverá a las canchas. (América TV)

►Waldir Saenz: "Christopher Olivares podría ser el reemplazo de Paolo Guerero en la Selección Peruana"

►'Chemo' Del Solar: "Le pido disculpas al árbitro, me equivoqué con el penal"

►Willyan Mimbela: “En Irán me llaman Maradona y soy uno de los peruanos con más continuidad en el extranjero”

►Óscar del Portal arremetió contra la Conar por los errores arbitrales en el Torneo Clausura [VIDEO]