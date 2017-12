Por Andrea Closa

En el Lolo Fernández penan. Kleiber Palomino tiene argumentos para asegurarlo: es su casa hace tres años. Nació en1999 en Venezuela y llegó a Trujillo a los 13, pero desde 2014 vive en Breña, en el estadio de Universitario de Deportes , equipo con el que en 2018 podría debutar.

¿Costó dejar a tu familia?

Al inicio, pero me acostumbré. Mi papá es de Perú y optó por venir. Estuve primero en César Vallejo y un DT me dijo para ir a la Copa Crema. El fútbol se trata de hacer sacrificios.

¿Y de frente al Lolo?

Sí, de frente vine a vivir al Lolo. Acá vivimos bastantes (cerca de 20) en cuartos de dos o cuatro. En ratos libres jugamos pichangas, escondidas, play o vamos al gym.

¿ Cuánto pierde la 'U' para el 2018 con la ausencia del 'Pana'?

¿Penan o es mito?

Sí, penan. A veces en la madrugada dormimos en la sala y escuchamos que usan la ducha a las 4am. O, si no, en un gimnasio que antes había, se escuchaba como si hicieran pesas. No hay forma de negarlo.

El padre de Kleiber Palomino es peruano

Eres hincha de...

La ‘U’. Desde que llegué, la ‘U’ se metió a mis entrañas.



¿La bicolor o la vinotinto?

A los 13 todavía no sentía ese apego con Venezuela como lo siento con Perú. Soy más peruano que venezolano. Si en algún momento me dan la oportunidad, de hecho voy a correr y meter con todo.

Kleiber Palomino junto a su padre Kleiber Palomino junto a su padre. Jugó en las divisiones menores en Carabobo.

¿De ‘9’ o de extremo?

Cuando llegué a la ‘U’ jugaba de ‘9’, pero por mi estatura (1.65 m.) creo que no es dable. En 2016 empecé a jugar de extremo izquierdo por mi rapidez y ahí me quedé, pero yo juego donde me pongan, no me hago problemas.



¿Se viene el debut?

De hecho que sí.

Las 3 caletas

¿Qué jugador tiene como referente en tu puesto?

Douglas Costa (Juventus)

¿Quién es el más fregado del plantel?

El 'Loco'. Él inicia la joda, los demás siguen.

¿Por qué no tiene dejo venezolano?

Mis primos peruanos me vacilaban mucho. Debe ser eso.

