Universitario de Deportes se encuentra en la zona de descenso de la tabla general del Descentralizado 2018, con 12 puntos. Ante esa situación, salta la pregunta si la alerta debe encenderse en el club de Ate. Depor consultó a Germán Leguía , Jorge Amado Nunes y José Luis Carranza , tres exfiguras del equipo para analizar el momento.

Germán Leguía:

​"Le he dado un consejo a Pedro Troglio. Tiene gente para salir de esto. Lo demostraron ante Cristal y Alianza, a quienes se les jugó de igual a igual y se mereció ganar. Pero creo que él tiene que ser más líder y mejorar el mensaje. Que no ponga tantos peros, como eso de que no tiene jugadores. Esas palabras la escuchan los chicos. Cuando los pone, ellos piensan que están ahí de mantequilla. No rinden igual. Que no me diga que no tiene equipo. Ahí está Corzo, Vásquez, Benincasa, Paucar, Balbín, Quinteros. Todos esos con jugadores de primera línea. El mismo Siucho tiene como 3 años ahí. No podrá salir campeón, no lo sé. Acá puede pasar cualquier cosa. Pero para pelear entre los primeros, para mí sí tiene equipo".



"El temor del descenso estará si se sigue en ese plan. Yo temo que pasen muchas cosas y se pierda la confianza de los chicos y ahí sí chau, no te salva nadie. Equipo hay".



Jorge Amado Nunes

​"Es muy temprano para pensar en eso. Recién está empezando el torneo. Puedo entender al hincha que está molesto porque es el club número uno del Perú. Pero los hinchas tienen que entender que el momento del club es complejo. Hace años que está intervenido y tiene que gente a cargo de forma momentánea que no dirigentes. Muchos de ellos no tienen idea de lo que es el fútbol. A lo mejor que económicamente los ponen ahí para que traten de resolver el tema económico. Para mí, hay que agradecerles a los jugadores porque se quedaron y están haciendo el esfuerzo. También al entrenador que pone la cara en un momento difícil. Hay que tener paciencia. Estoy seguro que tarde o temprano van a encontrar el rumbo".

José Luis 'Puma' Carranza

​"Es un equipo joven que tiene que mostrarse. Se le hecha toda la culpa a Roberto Siucho, pero él es el mejor junto con Enmanuel Paucar. Roberto hizo un golazo ante Ayacucho FC. Pienso que hay que darle tiempo a los jóvenes. Esto recién empieza. Esto es la 'U'. ¿Pensar en el descenso? Ni de pensamiento. La 'U' siempre es momentos buenos. Y en los malos, mostramos la garra.

