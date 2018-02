Universitario de Deportes asegura a otra de sus promesas

Cuidan su patrimonio. En Universitario de Deportes saben acerca de lo importante que son sus canteras y más en momentos difíciles como este. Por ello, siguen sumando jóvenes promesas a la institución y esta vez decidieron hacerle contrato a otro de sus talentos.

Luis Valverde, defensa de 17 años, firmó esta tarde su primer contrato profesional con la 'U'. El joven, oriundo de Trujillo, llegó al cuadro crema hace 4 años, donde tras superar algunas pruebas, se quedó en el club.

"Desde que llegué a la 'U', mi vida cambió. Cuando me llamaron, me sentí contento por mi familia y por mí. Está alegría también va para mi abuelito que desde el cielo siempre me cuida en los partidos", comentó el ahora jugador profesional de Universitario a Depor.

'Valve', como lo conocen en el club, ha logrado ser tricampeón con la categoría 2000 de la 'U' en Copa Federación, donde llevaba la cinta de capitán, y también logró el título de la Copa Centenario, realizada el último año.

De esta manera, Universitario suma a sus filas al tercer jugador de la arrolladora categoría 2000, tras los ya conocidos contratos firmados por Luis Miguel Rodríguez y Fabrizzio Aragón.

