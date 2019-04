Se abre el debate: ¿le conviene a Universitario ser local en el Estadio Nacional o en el Monumental?

¿Estadio Nacional o estadio Monumental? Con dos opciones y tres puntos importantes a tomar en cuenta (económico, futbolístico y el sentir del hincha), abrimos el debate para intentar responder a la pregunta sobre dónde debería jugar Universitario de Deportes sus partidos de local.

En julio del 2000 se inauguró el estadio Monumental; en ese entonces, los hinchas merengues estaban acostumbrados a tener al Estadio Nacional como el recinto habitual al que recurrían cuando querían ver al club de sus amores en partidos importantes; claramente, sentían que esa era su casa y la ‘U’ se sentía local.

Sin embargo, con la construcción del Monumental las cosas cambiaron, Universitario de Deportes se ‘mudó’ a Ate, pero hoy, 19 años después, aún existe cierta resistencia en los hinchas hacia los partidos en el Monumental ya que los preferirían en el Estadio Nacional.

Se cerró el libro de pases en el fútbol peruano y estos fueron los fichajes ‘bomba’ [FOTOS]



¿Por qué?



Básicamente se trata de un tema de tiempo y dinero. En palabras de Germán Leguía, ex gerente deportivo de Universitario de Deportes, ex jugador e hincha incondicional del club: “En el Monumental, la gente está pensando en cómo llegar y cómo salir, no hay dónde estacionar, el taxi es caro, para ir en bus tienes que caminar un montón y pierdes cerca de 7 u 8 horas en total. En general, ir a ver un partido hasta el Coloso de Ate ya no es entretenido para el hincha”.



Ese es un sentir común en los aficionados de la ‘U’, el acceso al estadio Monumental dificulta la comodidad antes, durante y después de los eventos deportivos.

Tabla de Posiciones de la Liga 1 EN VIVO: Todos los resultados mientras se juega la fecha 8 del Torneo Apertura



Resultados futbolísticos



Se sabe que el aliento del hincha es un factor importante en el desempeño de los jugadores. Tanto así que, como se recuerda, Universitario de Deportes estuvo en riesgo de descender a segunda división el año pasado. Muchos afirman que el club logró acumular puntos y salir de ese difícil momento precisamente gracias al apoyo incondicional que los hinchas cremas mostraron.



Basándonos en datos de 2018, Universitario de Deportes llevó en promedio a 5 mil hinchas por partido al Monumental, mientras que la asistencia al Estadio Nacional fue, en promedio, de 20 mil personas por partido.

“La barra es importantísima, hemos volteado partidos gracias a la barra, ese ánimo de los hinchas levanta al jugador, afecta al otro equipo y presiona al árbitro de cierta manera”, asegura Leguía al respecto.

Por su parte, el ex gerente de comunicaciones de Universitario de Deportes, Carlos Univazo, asegura que la cancha no influye en el desempeño de los jugadores pero sí concuerda en que mientras más gente asista al partido, existe más presión.

Cabe resaltar que Universitario de Deportes ha ganado el 70% de los partidos que ha jugado en el Estadio Nacional el año pasado, mientras que en el Monumental tan solo ha logrado conseguir la victoria el 30% de las veces que jugó ahí y logró empatar el 50%. Tal vez, ese empate podría haberse convertido en victoria en los últimos minutos si es que los jugadores hubiesen sentido la ‘presión’ de la hinchada de la que tanto se habla…

Universitario de Deportes: la racha que los cremas buscarán romper en el clásico ante Alianza Lima



¿Y si hablamos de dinero?



Otro punto importante a tener en cuenta es el aspecto económico. Propios y ajenos saben que el club de Ate tiene deudas que pagar que llegan a sumar más de 380 millones de soles. La venta de entradas representa un fuerte ingreso para el club y, recopilando datos de la taquilla y recaudación del año pasado, se puede saber que la gente asiste mucho más al Estadio Nacional.



“Antes de trabajar en Universitario de Deportes era de la idea de que los partidos deben jugarse en el Nacional por un tema de taquilla y de familiaridad pero cuando entré al club me di cuenta que no es tan fácil como 2+2. Si bien la ‘U’ lleva más público al Nacional, no significa que gane más dinero jugando en ese estadio”, indica Univazo.

El ex dirigente crema explica que el costo del alquiler del coloso ‘José Díaz’ es demasiado elevado, por tal motivo, el club queda con muy pocas ganancias. “El Nacional te cobra un precio base que es de 100 000 soles más un porcentaje por la cantidad de aficionados que asistan”, asegura.

“ Universitario de Deportes en el Monumental tiene la posibilidad de ganar más dinero y lo necesita. En el Nacional te ponen una serie de restricciones y exigencias que hacen que cada vez sea más difícil jugar ahí”, continúa Univazo.

En la otra cara de la moneda está Leguía, quien asegura que cuando fue gerente deportivo de Universitario de Deportes la mayoría de partidos se jugaron en el Nacional. “Ahí ganas también porque cobras más y las personas te lo pagan ya que es lo que equivale llegar hasta el Monumental. En el Nacional nos fue bien futbolística, económica y anímicamente”, señaló.

Recurriendo a la información recopilada por la ADFP, la recaudación total de Universitario de Deportes en el recinto de Ate durante el 2018 fue de 3 millones 338 mil soles, dinero que se acumuló a lo largo de 16 partidos; mientras que en el Nacional se logró recaudar 3 millones 295 mil soles en 6 partidos. A este último dato habría que restarle el alquiler de la ‘cancha’ con lo que quedaría una ganancia aproximada de 2 millones 695 mil soles, que, de todas formas, seguiría siendo mayor en proporción a lo que se ganaría en el Monumental.

Con todas las cartas sobre la mesa es necesario ponerlas en una balanza y analizar qué es lo que le conviene más a Universitario de Deportes. Si bien la decisión la toman los dirigentes, ¿prefieres en Nacional o el Monumental?

Alberto Rodríguez trabajando junto a Werner Schuler. (Video: José Luis Saldaña)

► San Martín apunta a la venta de Jairo Concha en más de un millón de dólares a mitad de año



► Los goleadores de los últimos años y que hoy extrañas [FOTOS]



► ¡Peruanos en la cuerda floja! Los 7 equipos bajo riesgo de eliminación en la Copa Libertadores 2019



► Juan Reynoso: "Mi intención era cerrar el partido con un tercer gol"



► Alianza Lima ficharía a delantero colombiano campeón de la Libertadores