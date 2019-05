Universitario de Deportes definió la cantidad de refuerzos que llegarán para el Torneo Clausura

La administración de Universitario de Deportes ya tomó dos posturas respecto al presente del equipo –que no gana hace cinco fechas y que tiene, junto a San Martín, la peor defensa del torneo (recibió 24 tantos)–: respaldaron a Nicolás Córdova y, a su vez, se enfocaron con todo en el Torneo Clausura.

Para lo primero hay una razón: sienten que sí hay trabajo de ‘Nico’ y que, a tres fechas para que culmine el Apertura, no es el mejor momento para tomar decisiones.

El equipo retoma los entrenamientos hoy en Campo Mar pensando en su complicada visita a Ayacucho, el sábado (3:30 pm). (América TV)

"Creemos firmemente que no podemos estar cambiando el técnico cada tres malos resultados, tomar una decisión sobre el cambio de un comando técnico no puede ser una decisión apresurada. (...) En este momento, no estamos pensando en hacer un cambio de comando técnico, pero obviamente, todos están en permanente evaluación", dijo el administrador Carlos Moreno en radio Ovación

"Si vemos que las cosas continúan por esta racha negativa, en base a los últimos resultados, no es que digamos que vamos a mantener al entrenador hasta fin de año. (...) Faltando tres fechas para el final del Torneo Apertura no creo que sea un buen momento para tomar una decisión de ese tipo", añadió además de negar que al club llegó el CV de Pablo Bengoechea.

Segundo, está la posibilidad de reforzar el plantel. Nicolás Córdova ya señaló, en más de una oportunidad, que sí necesita variantes en el plantel. Ahora, Depor conoció que ya se determinaron los puestos

Universitario de Deportes reforzará el ataque con un delantero, de características similares a Germán Denis y buscará un volante de marca, como para que Armando Alfageme no esté desprotegido. Así será más sencillo pensar en lo que se viene.

La nueva piel de la Selección Peruana fue presentada con este video. (Marathon)

► Edison Flores opinó sobre la nueva camiseta de la Selección Peruana



► Así lucen las camisetas que vestirá la Selección Peruana en la Copa América 2019 [FOTOS]



► Conoce la camiseta alterna de la Selección Peruana para la Copa América 2019 [FOTO Y VIDEO]



► ¿Patricio Álvarez merece ir a la Copa América Brasil 2019?