En Argentina, la prensa sostiene que Pedro Troglio será el nuevo técnico de Gimnasia de La Plata. En Lima, el técnico de Universitario de Deportes afirma que nadie se comunicó con él. El administrador del club crema, en tanto, asegura que el DT no se moverá de Ate. Pero esta historia aún no termina.

"No hay ningún acercamiento de parte de Gimnasia hacia Pedro, ni con su representante ni con el club. He conversado con su agente y puedo confirmar que no hay ningún contacto con él, que es la persona encargada de cualquier negociación", indicó Carlos Moreno.

El administrador de Universitario de Deportes no descartó que sea un rumor las afirmaciones que colocan al técnico argentino en Gimnasia.

"Quizás, Gimnasia, están usando el nombre de Pedro para negociar con otro entrenador. Eso sucede mucho en el fútbol sobre todo cuando se va un DT de un club. Además, Troglio es tan allegado al club que el primer nombre que empieza a sonar es de él", acotó.

Pero está historia aún no termina. El técnico de la 'U' viajará a Buenos Aires, después del partido frente a Sporting Cristal. Tiene planeado resolver temas familiares, pero no se puede descartar que también converse con la directiva de Gimnasia de La Plata. El último capítulo todavía no se cierra.

