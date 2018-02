Universitario de Deportes: Diego Manicero ocupará plaza de extranjero

Ya no esperan más. Universitario de Deportes decidió no aguardar más la nacionalización de Diego Manicero y, ante el castigo de no poder hacer contrataciones, decidió que el argentino ocupe una de las 3 plazas de extranjero que estaban disponibles.

Finalmente los cremas decidieron que 'Mani' se una a Arquímedes Figuera (venezolano) y Alberto Quintero (panameño) como los 3 extranjeros que tendrán los cremas en esta temporada.

El volante argentino ya había iniciado sus trámites para obtener el DNI peruano, pero en Ate decidieron apurar su inscripción en el equipo

Con esto su reaparición con Universitario de Deportes solo depende de su recuperación (actualmente está lesionado). Se estima que para el mes de marzo ya estaría apto para regresar a las canchas.

Universitario de Deportes aún tiene dos plazas más disponibles para fichar jugadores extranjeros, no obstante su castigo no le permitirá hacerlo. Eso si, los cremas ya habrían reclamado ante el TAS para que le reduzcan la sanción a solo seis meses.

