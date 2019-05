La posición de Universitario y el libreto de Córdova, el técnico que se mantiene en Ate

Un lunes, como hoy, pero del 19 de marzo del año pasado, Nicolás Córdova dejaba de ser técnico de Santiago Wanderers. "La Comisión de Fútbol y el propio cuerpo técnico decidieron en conjunto dar por finalizado el proceso", señala el comunicado. Semanas después, el DT viajó a Italia -donde jugó 11 años, con nueve camisetas- para visitar los entrenamientos de Lazio y Sampdoria. Ese fue uno de los tantos detalles que llamó la atención de la actual administración de Universitario de Deportes : su dedicación.

Luego de ello empezaron a hacerle seguimiento al estratega chileno. ¿Por qué decidieron por Córdova (el otro candidato con fuerza era el uruguayo Álvaro Gutiérrez)? Por un viaje. La última entrevista, por lo general, se hacía a través de una 'videollamada'. El actual DT de Universitario de Deportes, sin embargo, decidió comprar sus pasajes para Lima y así exponer su proyecto en persona. En Ate le pidieron que cancele su vuelo de regreso a Santiago. Córdova fue elegido el 15 de junio del mismo año como técnico del club.

¿Qué se le pedía? Sacar a Universitario de Deportes de la incómoda posición en la que estaba -en su momento estuvo en zona de descenso- y lo logró. Ese fue el mayor crédito para empezar el proyecto deportivo de esta temporada con otras miras (además llegaron los refuerzos bajo su aprobación). Y si bien las expectativas eran altas, los números no le están favoreciendo: después del 4-0 que sufrieron ayer frente a César Vallejo, en el Monumental, quedó claro que el Apertura ya no era una posibilidad y se generó una duda: ¿seguirá Córdova al frente del equipo?

Depor se comunicó con Carlos Moreno, actual administrador del club, el cual señaló: "El comando técnico está firme. Su trabajo diario los avala" (ojo, si hay cambio de administración, la situación del estratega podría cambiar). Ahora, ¿cuál es la radiografía real del trabajo de Córdova a lo largo de estos casi 11 meses? Por ejemplo, de los 36 partidos que dirigió, ganó 17, empató siete y perdió 12. A su vez, su equipo -utilizó 37 jugadores- anotó 52 tantos y recibió 48.



¿Y respecto a las formaciones? Mostró cuatro: 4-3-3 (13 veces), 4-2-3-1 (16), 4-4-2 (seis) y una vez 5-3-2. "No soy yo el que lo tiene que decidir, no soy el que está a cargo. Si me tengo que ir, me iré sabiendo que hice mi trabajo lo mejor posible; y si me quedo, me quedaré con la frente en alto", mencionó el estratega de Universitario de Deportes, quien tiene contrato hasta diciembre de este año.