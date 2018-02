Universitario de Deportes , hoy, vive una crisis. No se pudieron reforzar, cayeron eliminados de la Copa Libertadores, los resultados no son los esperados y los hinchas critican a Pedro Troglio, que encadenó su primera derrota en el año, precisamente en casa ante UTC.

Desde Twitter, varios hinchas de Universitario mostraron su disconformidad por el funcionamiento del equipo que armó Troglio, independientemente de los resultados conseguidos hasta el momento.

Muchos fanáticos entienden las limitaciones desde lo individual de sus jóvenes futbolistas. Pero a Troglio no le perdonan que su equipo no tenga los recursos para finalizar.

Si bien es cierto, Universitario tuvo más tiempo la pelota en el segundo tiempo, llegó al arco de UTC, pero no fue decisivo. UTC anotó en los primeros minutos del choque y defendió con uñas y dientes su resultado.

“Jugamos mal y por eso perdimos, UTC se metió atrás y solo contragolpeó, no hay resignación [por el plantel corto], yo no me vengo a rascar, vine acá a poner la cara”, disparó Troglio en conferencia de prensa.

